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صور.. سكرتير عام الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير الحدائق العامة قبل افتتاحها

الخميس، 18 يوليه 2019 06:14 م
صور.. سكرتير عام الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير الحدائق العامة قبل افتتاحها جانب من الجولة
الاسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أعمال التطوير بحديقة نوبار بميدان الخرطوم وحديقة سعد زغلول استعدادًا لافتتاحها بمناسبة العيد القومى لمحافظة الإسكندرية، يرافقة العميد فادى نقولا رئيس حي وسط.
 
وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بحديقة نوبار، ميدان الخرطوم، وحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل، تمهيدًا لافتتاحها خلال احتفالات عروس البحر بعيدها القومى.
 
وقام السكرتير العام اليوم بمتابعة أعمال رفع كفاءة المداخل، الممرات الخرسانية والسلالم بحديقة نوبار، استعدال ودهان البردورات، رفع كفاءة واستكمال الأجزاء المفقودة من مقاعد الحديقة، واستكمال أعمال إضاءة الحديقة والتماثيل بعد الانتهاء بالفعل من تزويد الحديقة بعدد كبير من أعمدة الإضاءة.
 
كما تم متابعة البدء في أعمال نظافة الممرات ورفع الاشغالات حول الحديقة، واستكمال ودهان السور الحديدى حول الحديقة وحول التماثيل، ونظافة وتطوير قاعدة التماثيل، ورفع مستوى بعض المقاعد وتركيب الرخام.
 
وشدد اللواء بسيوني خلال الجولة علي ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، وعلي زيادة عدد العمالة لتسريع معدلات الإنجاز، ومشاركة جهاز تجميل المدينة مع جهاز النظافة بحى وسط لرفع جميع مخلفات الحديقة. 
 
كما أكد بسيونى على رفع ومراجعة جميع الاشغالات القائمة ومراجعة التراخيص، وإعادة تقنين أوضاعها ومراجعة الموقف المجاور للحديفة مع إدارة محطات الركاب والانتظار بالإسكندرية.  
 
 كما تم خلال الجولة متابعة أعمال التطوير بميدان الخرطوم، التي تشتمل علي رفع كفاءة البلاط والبردورات، أعمال آب لايت (إضاءة الاشجار)، وتقليم النخيل واستكمال الزراعات، وتم معاينة أعمال تغيير بلاط المدخل وتسديد الملاحظات السابقة الخاصة ببلاط الممشى والمحددات واستكمال غرف الاب لايت.
 
واكد اللواء بسيوني علي استكمال وتدعيم الزراعات وخاصة الحديات ورفع كفاءتها.
 
وفي السياق ذاته تم متابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة سعد زغلول.
 
 
 
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الاسكندرية

حديقة سعد زغلول

الحدائق العامة

حى وسط

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