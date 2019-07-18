صور.. حملات لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة بحى جمرك الإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك قسم الإعلانات بإدارة إشغال الطريق بالحي بشن حملات دورية مستمرة بنطاق الحي لإزالة كافة الإعلانات المخالفة والتحفظ عليها.

وفي هذا الإطار قام معاونو قسم الإعلانات بشن حملة على شوارع؛ السيد محمد كريم وإسماعيل صبري ووكالة الليمون و26 يوليو لرفع المخالفات والتحفظ عليها وإيداعها ديوان عام الحي.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لإزالة ورفع كافة أشكال التعديات والمخالفات بنطاق الحي وفرض الانضباط والالتزام بالقوانين.

من جهة أخرى شن حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المنشية وخاصًة بالشوارع المحيطة بالكنيسة المارونية وذلك لاستقبال عدد كبير من الشكاوى حول هذه المنطقة، والعمل على فرض الانضباط ومنع المخالفات والتعديات.

ووجهت رئيس حي الجمرك الإنذار للمحال التجارية بمحيط الكنيسة المارونية بمراعاة قدسية دار العبادة وعدم التعدي على الطريق العام وتيسير حركة المواطنين والمارة بالشارع.

جاءت الحملة بمشاركة إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي والإيرادات بالحي، كما تم المرور على شارع البوستة وإخلاء الطريق من البائعين وتوسعة الشارع ورفع جميع الإشغالات بالمنطقة.

وتم التحفظ على عدد من الإشغالات والمخالفات خلال الحملة وإيداعها ديوان عام الحي، وأيضًا فرض غرامات فورية على المخالفين وتوجيه الإنذارات لهم للعمل على منع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



جانب من الحملات



جانب من الحملات