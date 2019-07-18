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شيماء تطالب بحبس زوجها بسبب رفض دفع النفقة لها ولطفليها منذ 18 شهرا

الخميس، 18 يوليه 2019 09:00 ص
شيماء تطالب بحبس زوجها بسبب رفض دفع النفقة لها ولطفليها منذ 18 شهرا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بحبس زوجها، لتهربه من دفع نفقتها وطفليها طوال عام ونصف، لتؤكد:" تحملت سنوات من التعنيف والضرب علي يد زوجي بسبب اعتراضى على تصرفاته غير الأخلاقية، ثم رفض التكفل بمصروفات طفليه عقابا لي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، طردنى من مسكن الزوجية".

وأوضحت "شيماء.ر.أ" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:"الخلافات الزوجية بينا لم تقف عند ذلك الحد، بل تطورت بعد أن توعدني زوجي بأن ينتقم مني، علي حكم النفقة الذي تحصلت عليه، بسبب تخلفه عن دفع النفقة، ليقوم بمحاولة تشويه جسدي بمادة حارقه".

وتابعت: "خلال سنوات زواجى به، تحملت خيانته لى، وتصرفاته غير الأخلافية، قضى على مستقبلى، وجعلني مريضة من كثرة العنف الذى تعرض له علي يديه".

واستطردت:" رفض منحي حقوقى الشرعية، رغم أن ميسور الحال ويتقاضى ألاف الجنيهات شهريا، وعندما طلب طفليه منه مساعدتهما والسماح لهم بالمكوث فى بيته، بعد أن ضاقت بي الدنيا ولم أقدر على مصروفاتهما، واجههما بأنه اعتبرهما ماتا".

وأضافت الزوجة:"حررت ضده أكثر من محضر  بسبب التهديدات التى تصلني بواسطة حماتى، ولكنه يتهرب من المسؤولية، بمساعدة من بعض الخارجين عن القانون"


محكمه الاسره

دعوي طلاق

خلافات زوجيه

العنف والتعذيب

حرق

عنف الازواج

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