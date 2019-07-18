زيادة الإقبال على مدرسة المسجد الجامع بالإسكندرية فى الأسبوع الخامس

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مدرسة المسجد الجامع لاقت قبولا وارتفاع ملحوظ فى الحضور فى الأسبوع الخامس من انطلاقها.

وأضاف فى بيان اليوم، أنه تم فتح عدد أكبر من المساجد فى كافة الإدارات لتستوعب عدد كبير من الطلاب خلال فترة الصيف.

وأكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن الهدف من مدرسة المسجد الجامع ليس تحفيظ القرآن وحسب، بل الهدف الأسمى تعليم أبنائنا جزءًا من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم مع بعض الأحكام المتعلقة بفقه الطهارة والوضوء والصلاة، وكذلك تعليمهم آداب الإسلام وأخلاق المسلمين، حتى يخرج جيل وسطى معتدل.