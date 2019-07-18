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زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد تحريرها بلاغ ضده تتهمه بتبديد منقولاتها

الخميس، 18 يوليه 2019 06:42 م
زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد تحريرها بلاغ ضده تتهمه بتبديد منقولاتها خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وأدعى فيها قيامها بطرده من مسكن الزوجية، وتحرير بلاغ ضده تتهمه بتبديد منقولاتها، بعد حياة زوجية دامت 19 عاما.

وتابع الزوج شريف.ك.ر، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "طوال سنوات زواجنا، كنت نعم الزوج بشهادة أهلها، لم أقصر فى حقها وأطفالى، عملت فى وظفتين لسنوات لأوفر لها المستوى المعيشى اللائق، وأشتراك النادى، والشبونج الذى لا تمل منه يوميا، وضيعت شقى العمر من أجل راحتها".

وتابع الزوج: "لم أكن أعلم أن زوجتى تتحين اللحظة المناسبة لتنقلب على  شرًا، وتتربص بى لتنتقم منى دون أن يحدث بيننا أى خلافات تذكر، تترك أطفالها وتعيش حياة جديدة مع أصدقائها".

ويؤكد:" كانت تعاملنى كبنك تسحب بغير حساب، وتتركني كالمجنون لأوفر لها مصادر دخل أخرى، حتى لا ننزل عن المستوى المعيشى الذى نعيش به ".

وأكمل: ضيعت عليها ممتلكاتى وأموالى بسبب كثرة طلباتها، ولكنها بالرغم من ذلك تسوء في معاملتها وألفاظها، ويزداد عنفها ضدى، وذهبت وأدعت علي بتهم كيديه وبلاغات بقسم الشرطة، بتبديد منقولاتها التى أشتريتها من مالي، ثم طردتني للشارع .


محكمه الاسره

قائمه المنقولات

خلافات زوجيه

جنحه حبس زوج

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