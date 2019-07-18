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روسيا ترفض منح تأشيرات دبلوماسية لبعض العاملين فى السفارة الأمريكية بموسكو

الخميس، 18 يوليه 2019 06:04 م
روسيا ترفض منح تأشيرات دبلوماسية لبعض العاملين فى السفارة الأمريكية بموسكو ماريا زاخاروفا
كتب محمد تهامى زكى

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كشفت روسيا عن رفضها منح تأشيرات دخول دبلوماسية لعدد من المدرسين الأمريكيين العاملين لدى السفارة الأمريكية بموسكو، وذلك ردا على عرقلة واشنطن عمل الدبلوماسيين الروس فى الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أرجعت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، سبب رفض منح التأشيرات إلى أن الولايات المتحدة ترفض منذ سنوات منح تأشيرات للموظفين الجدد فى البعثات الدبلوماسية الروسية.

وقالت زاخاروفا: "نحن على استعداد لمنح التأشيرات لجميع الموظفين فى البعثات الدبلوماسية الأمريكية فى روسيا بشكل سريع بمن فيهم المدرسين، ولكن بشرط أن تتعامل واشنطن مع الكوادر الروس بنفس الطريقة، وقد اقترحنا على الخارجية الأمريكية تطبيع الوضع فى مجال منح التأشيرات"

وأضافت زاخاروفا، إن روسيا تنتظر خطوات بناءة من الجانب الأمريكى، مشيرة إلى أن أى تحفظات بهذا الشأن يجب توجيهها إلى واشنطن.

 


ماريا زاخاروفا

موسكو

السفارة الامريكية

روسيا

ناشيرات دبلوماسية

امريكا

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