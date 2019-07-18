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رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تطوير وتنمية مزارع الثروة الحيوانية

الخميس، 18 يوليه 2019 12:49 م
رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تطوير وتنمية مزارع الثروة الحيوانية جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة
أسيوط ـ محمود عجمى

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تنمية وتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة فى مجالات الزراعة وتعزيز التبادل العلمى والخبرات وإعداد الأبحاث والدراسات العلمية وتطبيق نتائجها وتوصياتها على أرض الواقع لما تمتلكه الجامعة من كوادر بشرية وأساتذة متخصصين وإمكانيات علمية متقدمة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة و الثروة الحيوانية .

 

جاء ذلك خلال تلقيه تقرير من الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول استقبالها "لفريق التميز فى الزراعة" برئاسة الدكتورة نجلاء عبدالله رئيس المركز وأستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور قاسم الخطيب بجامعة كاليفورنيا دافيس، وبوشبا فييجايرا هافان خبير نقل التكنولوجيا وتطوير ريادة الأعمال، والدكتور ناندا جوشى المنسق الفتى للتدريب والتبادل العلمى والمنح الدراسية بالمركز بجامعة ميتشجين.

 

وأضحت الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فريق مركز التميز فى الزراعة هو عبارة عن مشروع أمريكى مصرى تابع لهيئة المعونة الأمريكية يهدف إلى تعزيز التعاون والشركة بين جامعة كاليفورنيا دافيس وخمس جامعات مصرية وهى جامعة القاهرة، قناة السويس، عين شمس، بنها، أسيوط، وذلك لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والشركات التى تعمل فى مجال الزراعة وذلك من خلال إنشاء "مركز التميز فى الزراعة على مستوى الجامعات المصرية" لتحسين الخدمات المقدمة وتوفير الأدوات والإمكانيات المستخدمة فى مجالات الزراعة، وتقديم العديد من الدراسات والأبحاث العلمية المتقدمة بما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة وفعالة تساعد فى تطوير قطاع الزراعة، كما أعقب الاستقبال جولة تفقدية لأعضاء الفريق برفقة الدكتورة مها غانم والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية داخل المزارع المكشوفة والثروة الحيوانية التابعة للجامعة .

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، أن زيارة أعضاء مركز التميز تضمنت جولة تفقدية لمزارع الإنتاج الحيوانى و الدواجن و حوض السمك و مبنى الزينة و مزرعة الفاكهة و المنحل و كذلك معامل الألبان و معمل الصناعات و معمل التحليلات و معمل فسيولوجى الحيوان ومعمل بيوتكنولوجي.

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (2)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة 

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (4)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (5)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (6)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة 

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (8)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة 

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (10)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (11)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة 

 

جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة لتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وطلابها و تعظيم طرق الاستفادة في الزراعة (13)
جامعة أسيوط تستقبل فريق مركز التميز في الزراعة

 


اسيوط

جامعة اسيوط

كلية الزراعة

الانتاج الحيوانى

الدواجن

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