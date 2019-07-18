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حملات توعية ببرنامج "مشروعك" شرق الإسكندرية

الخميس، 18 يوليه 2019 07:44 م
حملات توعية ببرنامج "مشروعك" شرق الإسكندرية جانب من الحملات
الاسكندرية جاكلين منير

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نظم فريق التوعية والتسويق التابع للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية  "مشروعك" بحى ثان المنتزه بتنظيم حملات التوعية بأهمية البرنامج بنطاق الحى.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بضرورة الإهتمام بتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوى المعيشة للشباب بنطاق المحافظة.

وتحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي، قام فريق التوعية والتسويق التابع لإدارة مشروعك بالحي، بإستكمال الخطة التوعوية الموضوعة من قبل الإدارة لإعلام الأهالى بأهمية وأهداف المشروع وطرق الإستفادة منه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحسين الدخل، وذلك بعزبة جون.

من جهه أخرى، قامت إدارة عمليات الكهرباء بحى ثان المنتزه، بصيانة أعمدة الإنارة الكهربائية المتواجدة بشارع أحمد تيسير ومتفرعاته ، على بهجت الدريني، ذهب ، أطلس، ومتفرعات محمد عوض الله، كما تم إنارة 8 أعمدة، وإصلاح 5 كابلات كهربائية أرضية وعزلها بمتفرعات شارع جمال عبد الناصر.

 

 


الاسكندرية

المنتزة

مشروعك

المشروعات الصغيرة

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