حبس شقيقين لاتهامهما بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى مصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على عامل بالضرب أدى إلى وفاته، بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين نشوب مشاجرة بين شقيقين وجارهم بسبب خلافات الجيزة، تعدى فيها الشقيقان على جارهم بالضرب بقطعة حديدية، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه توفى، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شابين تسببوا فى وفاة عامل بسبب خلافات الجيرة بمنطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.