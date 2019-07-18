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تكريم طالب مريض بالسرطان لحصوله على 97% فى الثانوية العامة بطنطا

الخميس، 18 يوليه 2019 03:37 م
تكريم طالب مريض بالسرطان لحصوله على 97% فى الثانوية العامة بطنطا خلال تكريم الطالب
الغربية – مصطفى عادل

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نظم مركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، احتفالية لتكريم الطالب عبادة أحمد بالثانوية العامة، والذى يخضع للعلاج بالمركز لإصابته بمرض السرطان، بعد أن  تفوق على المرض وحصل على مجموع 97% فى امتحانات الثانوية العامة.
 
حضر الحفل الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوى، نائب مدير المركز، وعدد من الأطباء والعاملين بالمركز.
 
وقام العاملون بالمركز بإحضار تورته كبيرة وتنظيم احتفاليه بتفوق الطالب، لرفع من روحه المعنوية، وتهنئته بتفوقه فى الثانوية العامة، رغم مرضه الشديد.
 
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مركز اورام طنطا

مرض السرطان

طنطا

الثانويه العامه

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