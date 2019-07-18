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تقنين أوضاع 26 ألف فدان بالبحيرة بقيمة 744 مليون جنيه

الخميس، 18 يوليه 2019 01:38 م
تقنين أوضاع 26 ألف فدان بالبحيرة بقيمة 744 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة الإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية، مشيراً إلي أنه يتم التنسيق مع مديرية المساحة والمساحة العسكرية والاستشعار عن بعد لإنهاء أعمال الرفع المساحي واستكمال باقي الإجراءات وتقنين الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد .

 

وأوضح محافظ البحيرة أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن  بلغت 27 ألفا و465 طلبا وتم تحرير 71 عقد مبان علي مساحات 9087 مترا وكذلك أراضي زراعية علي مساحة 26 ألفا و895 فدانا بنطاق مدن ومراكز المحافظة وخاصة بمركز مدينة وادى النطرون .

 

وأضاف أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين بلغت حتي الآن 744 مليونا و252 ألف جنيه، وجاري استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة .


اخبار البحيرة

تقنين اراضى

وادى النطرون

محافظ البحيرة

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