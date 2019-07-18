تعرف على كيفية حماية الشواطىء من التغيرات المناخية

كتبت أسماء نصار

تتعرض السواحل الشمالية لأعمال النحر، بسبب التغيرات المناخية، لذلك تقوم هيئة حماية الشواطىء التابعة لوزارة الرى بتنفيذ أعمال حماية لمنع ايقاف التراجع المستمر لخط الشاطىء وتأمين المنشأت الحيوية والأرواح البشرية الواقعة على خط الشاطىء.

وساهمت أعمال الحماية فى وقف فقدان النخيل، الذى يعتبر أحد مصادر الدخل بمدينة العريش وتنمية الثروة السمكية وتحسين جودة المياه عن طريق تكريك البواغيز التى تربط بين البحيرات والبحر المتوسط مثلما يحدث فى بحيرة المنزلة.

ويوجد أنواع متعددة لأعمال حماية الشواطىء نرصدها فى التقرير التالى:-

1- حواجز الأمواج التى تكون موازية لخط الشاطىء وتكون داخل البحر وهى إما ظاهرة أو غاطسة.

الحواجز الظاهرة : عبارة عن كتل من البلوكات الخرسانية وتعمل على امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها لخط الشاطىء ويتم تكوين منطقة محمية خلفها، واكتساب أراضى جديدة "تنفيذها فى رأس البر وبورسعيد .

الحواجز الغاطسة يتم تنفيذها بطبقات من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية ، تكون أقل من منسوب سطح البحر بحوالى 50 سنتيمتر، وعلى بعد 300 متر داخل البحر، بحيث تحافظ على الشكل الجمالى للبحر.

2- الحائط البحرى هو نوع من أنواع الحماية وينشأ على خط الشاطىء، ويعمل على امتصاص طاقة الأمواج المهاجمة للشاطىء وايقاف تراجع خط الشاطىء ومن أمثلة الحائط البحرى عند مصب فرعى النيل دمياط ورشيد.

3- الألسنة البحرية و هى عبارة عن امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم فى البواغيز لمنع الترسيب داخل البواغز مثل بواغز مثلث الديبة بعزبة البرج فى دمياط وبواغز أشتوم الجميل 1،2 فى بورسعيد وبواغيز البحيرات الشمالية، .

4- التغذية بالرمال تستخدم لتعويض الشواطىء التى تتعرض للنحر سواء من البحر أو من المحاجر ويتم تنفيذ أعمال تغذية بالرمال لأغلب الشواطىء المصرية خاصة الإسكندرية والعريش.