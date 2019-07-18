تعدى صاحب مدرسة خاصة بالهرم على أعضاء لجنة التعليم الخاص

تعدى صاحب إحدى المدارس الخاصة بالهرم، على أعضاء لجنة التعليم الخاص لتحقيقهم فى بعض المخالفات والتجاوزات، وتم استدعاء الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجنة مكونة من 3 موظفين بإدارة التعليم الخاص بالوزارة يحققون فى بعض المخالفات ورفضت إدارة المدرسة تمكينهم من ممارسة عملهم وتم إخفاء المستندات والدفاتر والتعدى عليهم بالألفاظ.

وأكدت المصادر أنه سيتم التحقيق فى الواقعة وتطبيق القانون على المدرسة، مشددة على أن هيبة الموظف من هيبة الوزارة ولن نترك حق الموظفين بعد التعدى عليهم.