تسهيلات وتيسيرات من ضباط الجوازات بمطار القاهرة لضيوف الرحمن

كتب محمود عبد الراضي - عزوز الديب

تسهيلات كبيرة يقدمها ضباط الجوازات بمطار القاهرة لضيوف الرحمن الذين يتوجهون اليوم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وحرص ضباط الجوازات على سرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، وعدم تعرضهم لأي عناء أثناء تواجدهم بالمطار، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة التسهيلات والتيسرات للحجاج.

واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقى.

وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من اليوم الخميس، على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.

ووجهت مصر للطيران الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.. كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية "سقيا زمزم" على أن تكون محكمة الغلق، ولا تزيد عن 5 لترات.

وناشدت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.