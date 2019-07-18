تحرير 104 محاضر لمنشآت أغذية خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أهمية استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة من مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالشكل المطلوب، مشددا على استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة،ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير بشأن مجهودات قطاع الصحة خلال الفترة (من 1 إلى 15 يوليو الجاري) حيث تابع قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، 167 منشأة متنوعة، وتم سحب 346 عينة، وإعدام 255 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 104 محاضر لمنشآت اغذية خالفت الاشتراطات الصحية، فضلا عن استخراج 490 شهادة صحية.

كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية "خلال الفترة "بقرى: انفسط الواسطى ،وقفطان الغربية بسمسطا، والدهابية ببا ،والتي أسفرت عن الكشف على 3894 حالة،وعمل 326 تحليل دم، و92 طفيليات ،وعمل أشعة لـ 37 حالة ،واصدار 13 قرار للعلاج على نفقة الدولة،وتحويل 43 حالات للمستشفيات، و62 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 410 مواطنين.

وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على مستشفيات: ناصر، الفشن، الصدر،الواسطى،اهناسيا ،الرمد لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 12 حالة ، بالإضافة إلى ترخيص عدد 7 عيادة خاصة، و19 معمل تحاليل، فضلاً عن المرور على 160 منشأة طبية والذي أسفر عن غلق عدد 25 منشأة طبية، بالإضافة إلى البدء في تجهيز العلاج الطبيعي بعيادة الجلدية والجزام، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 25 صيدلية عامة و3 مستشفيات حكومية و8 وحدات صحية، و 3 مخازن أدوية.

وفي مجال التمريض "العلاجي" تم التدريب على شرح السجلات والتسجيل بتذاكر المرضى ومعايير أمن وسلامة المريض، بالإضافة إلى المرور على أطقم التمريض بمستشفيات(الواسطى، الفشن، ببا، الصدر، الرمد، ناصر)،وبالنسبة لتمريض الرعاية الأساسية ، فقد تم المرور على الإدارات الصحية بعدد 25 وحدة صحية ( أبوسليم ، بني بخيت، شريف باشا، دموشيا، ابن بيتك، تزمنت غ ،طبي شرق النيل، الحمرايا ، تزمنت ش، رعاية المرماح، طبي اهناسيا وببا وناصر، طحا البيشة، بني قاسم، طنسا بني مالو، صفط النور، نزلة حنا، صفط العرفا، بني عدي، دلاص، بني حلة، منشية أبو مليح، سربو، محمد راشد) وتم الشرح " على رأس العمل" على كيفية التسجيل بالسجلات وتصحيح الأخطاء الموجودة بها

وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 9 ندوات إعلامية للتوعية بمرض سرطان الثدي ،ختان الإناث ،الإدمان والتدخين،حيث تم تنظيم تلك الندوات بمدرسة قاسم أمين الابتدائية ، رعاية الطفل ببني سويف ، مدرسة طه حسين ،أبوسليم الإعدادية، الشابات المسلمات

وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة، فقد تم متابعة ميكنة صرف الألبان الصناعية لجميع منافذ الألبان ، ومتابعة صرف (ف.أ) اطفال وأمهات و(ف.د) نقط للأطفال بالوحدات ، ومتابعة سير العمل والتسجيل داخل سجلات الرعاية ، وتفعيل زيادة عدد أجهزة السمعيات بوحدات الرعاية الأساسية،وفي جانب إدارة الرعاية الأساسية فقد تم إعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى وزارة الصحة ، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين فقد تم تعميم البرنامج على 150 وحدة صحية لتشمل معظم وحدات المحافظة ، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات عدد 90 حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل ) وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الشابات المسلمات.