تحديد هوية المتهمين بإشعال النار ببطاطين ومحاولة الهرب من سجن الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها، فى واقعة إشعال عدد من المتهمين النار ببطاطين داخل السجن المركزى بالصف، فى محاولة منهم للهرب، وحدد رجال المباحث هوية 5 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين الخمسة، افتعلوا مشاجرة، داخل غرفة الحجز الخاصة بهم بالسجن المركزى بالصف، وأثناء محاولة قوات الأمن الخاصة بالسجن السيطرة عليهم، حاولوا الهرب، وأشعلوا النار بعدد من البطاطين، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المتهمين وضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.