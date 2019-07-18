برتوكول بين "المجتمعات العمرانية" و التضامن لتوفير حضانات بالمدن الجديدة

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان ، لتوفير وتشغيل مبانٍ تستخدم كحضانات بالمدن العمرانية الجديدة للقطاع الخاص، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد عثمان أبوالمجد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات بوزارة التضامن الاجتماعى.





وأكدت وزارة التضامن أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضية انشاء الحضانات، مشيرة إلى أننا نحتاج تدخلات بشكل غير تقليدي للتغلب علي أزمة عدم وجود اماكن مناسبة بالقدر الكافي والمواصفات المناسبة.



و أن الحضانات تساهم فى النمو العقلى والنفسى للأطفال، وتؤهلهم للمراحل التعليمية اللاحقة، كما أنها توفر العديد من فرص العمل للسيدات، وتقوم الوزارة بالإشراف على الترخيص والتشغيل لهذه الحضانات وفق المعايير التي انتهت الوزارة لوضعها في إطار المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.





وشددت الوزارة على ضرورة إتاحة الحضانات بتكلفة تستطيع الأسر تحملها، مضيفة أن الحضانات تساهم في توفير فرص عمل للسيدات حيث يغلب على إدارتها السيدات، كما تساهم الحضانة في خروج المرأة للعمل لوجود مكان آمن يلتحق به أبناؤها.



وأكدت وزارة الاسكان أهمية توقيع هذا البروتوكول، لتوفير الحضانات بما تمثله من خدمة تعليمية وتربوية للأطفال بالمدن الجديدة، موضحاً أن هذا يأتى فى إطار حرص الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير جميع الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، بما يحقق لهم الحياة فى مجتمعات حضارية عصرية متكاملة الخدمات.



وأضافت : تلتزم الهيئة بموجب هذا البروتوكول بتوفير مبانٍ تستخدم كحضانات، وفي حال تعذر ذلك يتم توفير أراضٍ لإقامة حضانات، وتقوم الهيئة بأعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ للحضانات محل هذا البروتوكول، كما تلتزم الهيئة بتخصيص الحضانات للمستثمرين والشركات بنظام مقابل انتفاع كما أن التزامات وزارة التضامن الاجتماعي، تتمثل فى قيامها بجميع أعمال الدعاية التي تشجع على الاستثمار في مجال الحضانات، والتنسيق لتشغيل الحضانات محل هذا البروتوكول، والإشراف على المستثمرين والشركات التي تقوم بتشغيل تلك الحضانات.

