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بدء المرحلة الثانية من خطة الصحة للقضاء على البلهارسيا سبتمبر المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 04:00 ص
بدء المرحلة الثانية من خطة الصحة للقضاء على البلهارسيا سبتمبر المقبل الاستحمام فى الترع السبب المباشر للإصابة بالبلهارسيا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء المرحلة الثانية من خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا فى مصر بحلول عام 2020 فى محافظات من أول شهر سبتمبر المقبل وحتى 5 أكتوبر من العام نفسه.
 
وتستهدف المرحلة الثانية 2 مليون و135 ألفاً و822 مواطناً وتلميذاً فى محافظتى الشرقية والبحيرة.
 
يشار إلى أن المحافظات المستهدفة هى كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث يتم إجراء علاج جمعى بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتى يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتينى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

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