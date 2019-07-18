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بتنسى كتير.. الحل فى نوعية الطعام المتناول.. اعرف تاكل إيه

الخميس، 18 يوليه 2019 11:00 م
بتنسى كتير.. الحل فى نوعية الطعام المتناول.. اعرف تاكل إيه أطعمة تقاوم النسيان ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هناك علاقة قوية بين نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص يوميا، وبين التعرض للإصابة بالنسيان،  ولذا عند تناول الطعام الغني بجميع العناصر الغذائية المختلفة والهامة لك ولصحتك يزداد الشعور بالتركيز ، وعدم التعرض للنسيان بشكل كبير.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تعمل على زيادة التركيز بشكل كبير وفقا لموقع "healthline".

-الأسماك لها دور كبير في زيادة التركيز وتنشيط خلايا المخ، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من الأوجميا3 التي تزيد من نشاط المخ بقدر كبير.

-الخضراوات الورقية تعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي العديد من العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، فتناولك لها يوميا يساهم بشكل كبير في التقليل من الإصابة بأي مشاكل صحية، وأيضا تعمل على امداد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم.

-المكسرات، تحتوي علي مضادات الأكسدة، والأوميجا3، وهذه العناصر تعد هامة لصحة الإنسان بشكل كبير، وتساهم في امداده بالعديد من العناصر التي تزيد من تركيز المخ، والحد من النسيان.

-الكافيين، له قدرة كبيرة علي تحفيز المخ، والحد من الإصابة بأي مشاكل في المخ، وتساهم بشكل كبير في زيادة التركيز بشكل كبير.

 


نوعية الطعام والنسيان

بالطعام تجنب النسيان

اطعمة تنشط المخ

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