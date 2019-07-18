بالميه والحاجة الساقعة.. هكذا تغلب المواطنون على موجة الحر

رصد كاميرا "دوت مصر" كيف تغلب المواطنون على الموجة الحارة التى تضرب البلاد، حيث من المتوقع أن تنكسر اليوم تلك الموجة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية على ان تواصل انخفاضها بدءا من الغد .

كانت موجة حارة ضربت البلاد، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد "السوشيال ميديا" أنباء تفيد بوصول درجات الحرارة إلى 44 درجة أو أكثر على محافظة القاهرة، وهو ما نفاه الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد.

موجة الحر التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي طبيعية، حسب وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن شهري يوليو وأغسطس من أسخن شهور العام، حيث تشهد البلاد خلالهما موجات حارة.