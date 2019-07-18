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بالتقسيط المريح.. تعرف على تفاصيل سداد قيمة التصالح على المبانى المخالفة

الخميس، 18 يوليه 2019 02:30 ص
بالتقسيط المريح.. تعرف على تفاصيل سداد قيمة التصالح على المبانى المخالفة بناء مبانى - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تيسيرات على المواطنين التى ستنطبق عليهم الشروط فى تسديد قيمة التصالح فى المخالفات، وذلك من خلال إتاحة نظام للتقسيط على دفعات، وفيما يلى نرصد تفاصيل التقسيط:


وفقًا للائحة التنفيذية يجوز أداء قيمة التصالح  وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقا به السنج الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة.


ويسدد باقى قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط، ويستحق القسط الأول "القسط والفائدة" فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم.
 

وفى حالة التأخير عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
 

وبعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة فى حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.


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