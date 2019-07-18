انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان.. غدا

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان، غدا الجمعة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الطلمبات الجديدة بمحطة صرف صحى رقم 9 بكيما على البيارة وعلى خط الطرد الرئيسى ، بجانب إنهاء أعمال مياه الشرب بمنطقتى الصداقة الجديدة وأمام كوبرى النهضة بكيما،بالإضافة إلى ربط الخط الجديد بالخط الرئيسى بمدينة ناصر وذلك للقضاء على مشكلة إنقطاع المياه والطفح المتكرر،مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( الصداقة الجديدة – عزب كيما – عمارات الرحاب – عمارات كيما /السد – مدينة ناصر)،بالإضافة إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المجاورة لها ، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الحالى وحتى الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20 يوليو 2019.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.