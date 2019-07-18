انتداب المعمل الجنائى للوقوف على سبب حريق شقة بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حريق شب بشقة بمنطقة العمرانية، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن ماس كهربائى وراء نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات لاقانونية، لانتداب المعمل الجنائى، وبيان سبب اشتعال الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اشتعال النيران بشقة تابعة لمنطقة العمرانية، فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها، قبل امتداداها للعقارات المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.