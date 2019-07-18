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انتحار شاب غرقا فى نهر النيل حزنا على وفاة ابن شقيقته فى بنى سويف

الخميس، 18 يوليه 2019 03:03 م
انتحار شاب غرقا فى نهر النيل حزنا على وفاة ابن شقيقته فى بنى سويف الطفل مصطفى خاتم
بنى سويف : هانى فتحى

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ألقى شاب بنفسه فى مياه نهر النيل، عقب دفن جثمان ابن شقيقته بمقابر مركز الفشن بمنطقة شرق النيل جنوب محافظة بنى سويف، حزنا على وفاة ابن شقيقته.

تلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، إخطاراً من شرطة المسطحات المائية بمركز الفشن، يفيد بغرق أحمد جاد الله - 25 سنة مقيم بمدينة الفشن عقب إلقاء نفسه من أعلى معدية النيل بمنطقة الحياة.

ودلت التحريات الأولية للنقيب عماد عرفة معاون مباحث الفشن، أنه عقب دفن الطفل مصطفى خاتم 15 سنة فى مقابر منطقة الحيبة، والذى كان يعانى من المرض قام خاله أحمد بإلقاء نفسه من المعدية فى وسط النيل لارتباطه الشديد بنجل شقيقته.

وتكثيف شرطة المسطحات بمعاونة الأهالى جهودها للبحث عن جثة الشاب.

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