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الكشف على 1360 مواطنًا بقافلة طبية بقرية كفر فرسيس فى بنها بالقليوبية

الخميس، 18 يوليه 2019 05:58 م
الكشف على 1360 مواطنًا بقافلة طبية بقرية كفر فرسيس فى بنها بالقليوبية قافلة طلبية
القليوبية إبراهيم سالم

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اختتمت القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بقرية كفر فرسيس التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 1360 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد.
 
وأكد سيد مراد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أن القافلة تواجدت بالقرية، وشملت 8 تخصصات هي "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل"، حيث أن القافلة وقعت الكشف على 1360 حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات لعمل اللازم.
 
وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.
 
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اخبار القليوبية

صحة القليوبية

قوافل طبية

قرية كفر فرسيس

مدينة بنها

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