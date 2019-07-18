سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 09:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

القضاء الجزائرى يقرر وضع والى ولاية سكيكدة السابق قيد الرقابة القضائية

الخميس، 18 يوليه 2019 08:21 م
القضاء الجزائرى يقرر وضع والى ولاية سكيكدة السابق قيد الرقابة القضائية بن حسين فوزى والى ولاية سكيكدة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم الخميس، وضع بن حسين فوزى والى ولاية سكيكدة السابق قيد الرقابة القضائية وذلك فى إطار التحقيق فى قضية الفساد الخاصة برجل الأعمال محى الدين طحكوت.

 

وقال بيان للمحكمة اليوم إنه "فى إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الاستماع إلى بن حسين فوزى والى ولاية سكيكدة السابق فى قضية محى الدين طحكوت حيث يواجه اتهامات بمنحه عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، والرشوة فى مجال إبرام الصفقات العامة وتبديد أموال عامة.


وأشار البيان إلى أن قاضى التحقيق أصدر أمرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة فى سحب جواز السفر والتوقيع أمامه مرة فى الشهر.


بن حسين فوزى

ولاية سكيكدة

الجزائر

قضايا فساد

الرقابة القضائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجزائرى رابح ماجر: مصر أبهرت الجميع بتنظيمها الرائع لكأس الأمم الإفريقية

الخميس، 18 يوليه 2019 08:12 م

القضاء الجزائرى يقرر وضع والى الجزائر العاصمة السابق قيد الرقابة القضائية

الخميس، 18 يوليه 2019 06:24 م

سفير مصر بالجزائر : أصدرنا 6885 تأشيرة للجمهور الجزائرى منذ بداية كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 18 يوليه 2019 02:33 م

وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية

الخميس، 18 يوليه 2019 02:17 م

وزير النقل الجزائرى الأسبق يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد المالى

الخميس، 18 يوليه 2019 01:56 م

الرئيس الجزائرى المؤقت يصل القاهرة لحضور نهائى أمم أفريقيا

الخميس، 18 يوليه 2019 12:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة