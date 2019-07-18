القبض على عامل وراء سرقة 17 ألف جنيه من محل بالجمالية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى كشف غموض واقعة سرقة 17 ألف جنيه من محل بمنطقة الجمالية، وتبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغا من مالك محل سجائر كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه، وسرقة 17 ألف جنيه، من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بذات المحل وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر القفل"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.