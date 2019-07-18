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القبض على عاملين وخفير بعد سرقتهم 3 شقق سكنية فى التجمع

الخميس، 18 يوليه 2019 12:06 م
القبض على عاملين وخفير بعد سرقتهم 3 شقق سكنية فى التجمع حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاملين وخفير بعد سرقتهم 3 شقق سكنية بمنطقة التجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الأول دائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص بينهم عاملين مطلوب التنفيذ عليهما فى 7 أحكام قضائية، وخفير فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم 2 شاشة LCD، طقم سماعات مكبر صوت، 2 جهاز ريسيفر، حقيبة بداخلها مقابض نحاسية، مكواة كهربائية، حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، حقيبة بداخلها قصافة ومفك ومبرد و2 أزميل وصاروخ حدادى وفارة وعتلة حديدية.
 
وبمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل 3 شقق سكنية، كائنة بفيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستخدام الأدوات لمضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء مالك الفيلا محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

سرقة شقق التجمع

جريمة سرقة

امن القاهرة

ضبط متهمين بالسرقة

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