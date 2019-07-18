سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 01:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة توقع الحجز الإدارى لمنشأت تجارية وتعليمية لوضع ملصقات على الأسوار

الخميس، 18 يوليه 2019 12:10 م
الجيزة توقع الحجز الإدارى لمنشأت تجارية وتعليمية لوضع ملصقات على الأسوار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة توقيع الحجز الإدارى وغرامات مشددة لعدد من المؤسسات التجارية والتعليمية لقيام أصحابها بوضع ملصقات إعلانية على الأسوار و الحوائط و الجدران بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.
 
 قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات على الأسوار تؤدى إلى تشويه المنظر العام للشوارع والطرق الأمر الذى لا يتماشى مع سعى الدولة للتغيير وتطوير المنظر العام بالشوارع وتجميلها وبناء بنية تحتية جيدة للطرق، مؤكداً على تحرير محاضر لعدد من المنشأت التجارية بأحياء الدقى وجنوب الجيزة بعد ضبط عدد كبير من الملصقات التابعة لهم على جدران الأسوار بمحيط جامعة القاهرة.
 
وأكد المحافظ أنه تم توجيه الأحياء المختصة بتوقيع الحجز الإدارى على تلك المنشآت كإجراء رادع حيال ما تم من مخالفات وتعدى على المنظر الجمالى للشارع.
 
وأكد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل مع كل ما يشوه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الحجز الإدارى على الفور للمخالف.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها بأحياء الدقى وجنوب الجيزة حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل عدد من الشوارع بالدقى حيث تقوم المحافظة بأعمال تجميل للجزر الوسطى وصيانة للبلدورات وطبقة الرصف ودهان وتجميل جسور الكبارى ورفع مستوى الشكل الجمالى بالحى.
 
 ووجه راشد بتكثيف الحملات ودوريات العمل وخاصه فى الفترات المسائية لضبط أى فرد يقوم باللصق أو الكتابه على الجدران بالشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال المؤسسة أو الجهة التى يروج لها.
 
وشدد المحافظ خلال الجولة على إزالة كافة الملصقات المخالفة والمشوه للطرق من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لها.
 
 وتحذر محافظة الجيزة من القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية كما تأكد المحافظة على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المجهودات التى يتم بذلها لتطوير وتجميل الشكل العام للطرق والشوارع بالمحافظة.

 


تشوية الاسوار

تزيين الاسوار

الجيزة

الحجز الاداري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة