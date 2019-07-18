سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 01:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الأمن العراقى يعثر على وكر للإرهابيين تحت الأرض فى الحويجة

الخميس، 18 يوليه 2019 01:27 ص
الأمن العراقى يعثر على وكر للإرهابيين تحت الأرض فى الحويجة العراق
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن العثور على وكر للإرهابيين تحت الأرض في الحويجة.

 

وقال الأمن العراقي - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إنه "بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية مكثفة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات من ضبط وكر للإرهابيين عبارة عن كرفان تحت الأرض على حافة نهر الزاب في قرية عريشة العليا بقضاء الحويجة".

 

وأضاف البيان أنه "كان يستخدم من قبل العناصر الإرهابية للاختباء عن أنظار القوات الأمنية العراقية أثناء التفتيش، حيث عثر بداخله على أغطية وأفرشة".

 

وتابع البيان أن "المفارز ذاتها ضبطت 5 عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابي في جزيرة مكيشيفة، حيث تم ردم الوكر وإتلاف العبوات موقعيا".

 


العراق

الارهاب

داعش

تفتيش

عبوات ناسفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت: تطوير منفذ سفوان - العبدلى لتعزيز التبادل التجارى مع العراق

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:51 م

مصدر بوزارة التجارة: العراق يشترى 60 ألف طن من الأرز الأمريكى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:56 م

أكراد العراق ينتقمون من عصابة أردوغان.. مقتل نائب قنصل تركيا و3 مرافقين في أربيل داخل مطعم.. أمن كرستان يطوق مكان الحادث للبحث عن المنفذين.. مراقبون: عدوان النظام على بلاد الرافدين وجرائمه ضد الكُرد كلمة السر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:17 م

العراق: التحالف الدولى يقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

الأبطال الخارقين فى سن الشيخوخة.. جيرمى رينر يفضح الـ "Avengers"

الأبطال الخارقين فى سن الشيخوخة.. جيرمى رينر يفضح الـ "Avengers"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة