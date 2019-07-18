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الأمم المتحدة: عصابات الجريمة المنظمة تشهد ازدهارًا بجنوب شرق آسيا

الخميس، 18 يوليه 2019 11:54 ص
الأمم المتحدة: عصابات الجريمة المنظمة تشهد ازدهارًا بجنوب شرق آسيا الامم المتحدة
أ ش أ

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 ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا تشهد ازدهارًا في عمليات تهريب البشر والمخدرات والبضائع المزيفة وحيوانات الحياة البرية.
 
ولفت التقرير -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إلى أن الفساد وزيادة حرية حركة الأشخاص والبضائع سهلت من عمليات التهريب، مضيفة أن عصابات الجريمة المنظمة في المنطقة باتت تتنقل بشكل أكبر وتستغل المناطق ذات الرقابة الحدودية الضعيفة وتستخدم معدات لوجستية حديثة لنقل بضائعها.
 
وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جيريمي دوجلاس إن القيمة التراكمية لسوق مخدر الميثامفيتامين هذا العام بلغت أكثر من 60 مليار دولار بعدما كانت دراسة قيمت حجم السوق عام 2013 بـ15 مليار دولار.

الامم المتحدة

شرق آسيا

المخدرات

البضائع المزيفة

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