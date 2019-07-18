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افتتاح وحدة طب الأسرة فى 6 أكتوبر وتفعيل مناظير النساء بمستشفى أوسيم بالجيزة

الخميس، 18 يوليه 2019 02:53 م
افتتاح وحدة طب الأسرة فى 6 أكتوبر وتفعيل مناظير النساء بمستشفى أوسيم بالجيزة افتتاح وحدة طب الأسرة ب6 اكتوبر وتفعيل مناظير النساء بمستشفى أوسيم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، اليوم الخميس، وحدة طب الأسرة بسكان جنوب الأحياء (عمارات ابوالوفا) التابعة لإدارة 6 أكتوبر الصحية. 
 
وأكدت، الدكتورة هناء سرور، أن الوحدة الجديدة ستساهم بشكل كبير فى خدمة سكان المنطقة، مبدية إعجابها بالنشاط والعمل المخلص الدؤب من قبل إدارة 6 أكتوبر الصحية. 
 
رافق سرور خلال الافتتاح الدكتورة فايزة سليمان مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة نجلاء ابو الوفا مدير الإدارة الصحية ب6 اكتوبر. 
 
كما تم تسليم الوحده الصحية بقرية البرغوتي التابعة لادارة جنوب العياط الصحية بحضور كلا من الدكتور فؤاد فرحات مدير إدارة جنوب العياط الصحية .
 
وفى سياق آخر أعلنت الدكتورة هناء سرور تفعيل مناظير النساء والتوليد بمستشفى أوسيم المركزى لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المركز والمناطق المحيطة. 
 
 
 

الصحة

صحة الجيزة

طب الاسرة

مناظير النساء

مستشفي اوسيم

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