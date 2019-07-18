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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 18 يوليه 2019 08:49 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الرئيس السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح ويثمن العلاقات الأخوية مع الجزائر ويشيد بمنتخبها.

 

السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح ويثمن العلاقات الأخوية مع الجزائر ويشيد بمنتخبها

1

الحكومة: الإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 16 محافظة

2

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على النجاح الباهر فى تنظيم امم افريقيا

3

إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

4

"التعليم": من يتخلف عن امتحان الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى سيبقى للإعادة

5

الوفود الأولى تنطلق من مطار القاهرة للأراضى المقدسة

6

8 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 657 جنيها للجرام

7

مصرع 93 طفلا على الأقل وتعرض حياة ملايين آخرين للخطر بسبب فيضانات جنوب آسيا

8

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

9

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

10

السيسى

عبد القادر بن صالح

الحكومة

اعرف كل حاجة

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