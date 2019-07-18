سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 06:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. تهالك كوبرى الوحدة بشبرا الخيمة "صور"

الخميس، 18 يوليه 2019 06:00 ص
اضبط مخالفة.. تهالك كوبرى الوحدة بشبرا الخيمة "صور" تهالك كوبرى الوحدة بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى أهالى منطقة الوحدة العربية التابعة لحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، تهالك أجزاء من الكوبرى الرابط بين المنطقة ومنطقة شارع 125 بمدينة شبرا الخيمة، وتهالك جوانبه.

وأكد أحمد فتحى، أحد أهالى المنطقة، أن كوبرى الوحدة العربية بمدينة شبرا الخيمة، تعرض لسقوط جوانب الكوبرى وسرقة جزء آخر، وهو ما قد يتسبب فى كارثة كبيرة خاصة أن الأطفال يستخدمون الكوبرى فى التنقل.

وتساءل المواطنون، عن دور المسئولين من هذه الأزمة التى قد تؤدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب تأكل وتهالك الكوبرى، والعمل على تفاديها قبل وقوع الكارثة.

تهالك كوبرى الوحدة بشبرا الخيمة (1)
 

 

تهالك كوبرى الوحدة بشبرا الخيمة (2)
 

 

تهالك كوبرى الوحدة بشبرا الخيمة (3)
 

اخبار القليوبية

كوبري ميت نما

شبرا الخيمة

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة