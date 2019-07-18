اضبط مخالفة.. تهالك كوبرى الوحدة بشبرا الخيمة "صور"

القليوبية إبراهيم سالم

اشتكى أهالى منطقة الوحدة العربية التابعة لحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، تهالك أجزاء من الكوبرى الرابط بين المنطقة ومنطقة شارع 125 بمدينة شبرا الخيمة، وتهالك جوانبه.

وأكد أحمد فتحى، أحد أهالى المنطقة، أن كوبرى الوحدة العربية بمدينة شبرا الخيمة، تعرض لسقوط جوانب الكوبرى وسرقة جزء آخر، وهو ما قد يتسبب فى كارثة كبيرة خاصة أن الأطفال يستخدمون الكوبرى فى التنقل.

وتساءل المواطنون، عن دور المسئولين من هذه الأزمة التى قد تؤدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب تأكل وتهالك الكوبرى، والعمل على تفاديها قبل وقوع الكارثة.











