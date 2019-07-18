سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 04:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بشبرا الخيمة

الخميس، 18 يوليه 2019 03:51 م
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بشبرا الخيمة القمامة
القليوبية-فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى أهالى مدينة شبرا الخيمة، من انتشار أكوام القمامة حول أسوار مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بحى غرب شبرا الخيمة، وسط غياب تام من المسؤولين.

وقال أحمد على، أحد الأهالى، إن شبرا الخيمة تعانى من انتشار القمامة بمعظم شوارعها، مشيرا إلى ان تلك المدرسة مدرسة ابتدائية وبها أطفال صغار وإن وجود تلك القمامة المحاطة بأسوراها يهدد حياة الأطفال بالموت، خاصة أنها تلتف حولها القطط والكلاب الضالة التى تكاد تفتك بتلك الأطفال.

"حرام الروائح هتموت الطلاب".. بهذه الكلمات عبرت عبير يوسف، ولى أمر طالب بالمدرسة، عن غضبها بسبب أكوام القمامة، قائلة: "أثناء ذهابى لتوصيل نجلى للمدرسة، بنموت من الروائح الكريهة المنبعثة من القمامة والتى تسبب أمراض الصدر للأطفال بجانب التفاف الحشرات الضارة حولها"، مطالبة المسؤولين بضرورة إزالة تلك القمامة ورعاية صحة الطلاب لأنها دار العلم وغير مقبول يتم استقبالهم بالقمامة أمام أبواب المدرسة.

وطالب الأهالى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة شن حملات مكبرة للتخلص من تلك القمامة حرصا على حياة المواطنين والأطفال.

وأشار الأهالى إلى أنهم دائما يطالبون بإزالة القمامة وخاصة بمحيط المدارس ولكن لا أحد يتجاوب من المسؤولين حتى يتم حدوث كارثة، مضيفين أن مشكلة القمامة أصبحت متفاقمة بمدينة شبرا الخيمة، مطالبين الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ومسؤولى حى غرب شبرا الخيمة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس وإزالة تلك القمامة حرصا على حياة المواطنين والأطفال والمارة.

القمامة (1)
القمامة 

 

القمامة (2)
القمامة 

شبرا الخيمة

محافظة القليوبية

القمامة

محافظ القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشغيل أول جهاز لفرم وتعقيم النفايات الطبية بمستشفى شبرا الخيمة المركزى

الخميس، 18 يوليه 2019 08:22 ص

تراكم القمامة على الطريق الرئيسى فى شبرا الخيمة ومطالب برفعها

الخميس، 18 يوليه 2019 01:00 ص

دفتر أحوال المواطن.. أهالى حلوان يطالبون برصف الطرق.. شكوى من تغير خواص المياه فى حى شرق بالمنيا.. استمرار معاناة مساكن قرية عمرو بن العاص مع المياه الجوفية فى أسوان.. شكوى من تراكم القمامة بحى شرق شبرا الخيمة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:00 ص

شكوى من تراكم القمامة بحى شرق شبرا الخيمة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة