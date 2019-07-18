اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بشبرا الخيمة

القليوبية-فريق المحافظات

اشتكى أهالى مدينة شبرا الخيمة، من انتشار أكوام القمامة حول أسوار مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بحى غرب شبرا الخيمة، وسط غياب تام من المسؤولين.

وقال أحمد على، أحد الأهالى، إن شبرا الخيمة تعانى من انتشار القمامة بمعظم شوارعها، مشيرا إلى ان تلك المدرسة مدرسة ابتدائية وبها أطفال صغار وإن وجود تلك القمامة المحاطة بأسوراها يهدد حياة الأطفال بالموت، خاصة أنها تلتف حولها القطط والكلاب الضالة التى تكاد تفتك بتلك الأطفال.

"حرام الروائح هتموت الطلاب".. بهذه الكلمات عبرت عبير يوسف، ولى أمر طالب بالمدرسة، عن غضبها بسبب أكوام القمامة، قائلة: "أثناء ذهابى لتوصيل نجلى للمدرسة، بنموت من الروائح الكريهة المنبعثة من القمامة والتى تسبب أمراض الصدر للأطفال بجانب التفاف الحشرات الضارة حولها"، مطالبة المسؤولين بضرورة إزالة تلك القمامة ورعاية صحة الطلاب لأنها دار العلم وغير مقبول يتم استقبالهم بالقمامة أمام أبواب المدرسة.

وطالب الأهالى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة شن حملات مكبرة للتخلص من تلك القمامة حرصا على حياة المواطنين والأطفال.

وأشار الأهالى إلى أنهم دائما يطالبون بإزالة القمامة وخاصة بمحيط المدارس ولكن لا أحد يتجاوب من المسؤولين حتى يتم حدوث كارثة، مضيفين أن مشكلة القمامة أصبحت متفاقمة بمدينة شبرا الخيمة، مطالبين الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ومسؤولى حى غرب شبرا الخيمة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس وإزالة تلك القمامة حرصا على حياة المواطنين والأطفال والمارة.



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