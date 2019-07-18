اشتعال النيران بسيارة ملاكى فى ميدان الشون بالمحلة دون وقوع إصابات

الغربية - مصطفى عادل

شب حريق بسيارة ملاكى أثناء وقوفها بميدان الشون بجوار محطة التعاون لتموين السيارات، حيث شبت النيران بالسيارة نتيجة ماس كهربائى، مما دفع الأهالى للسيطرة على النيران باستخدام طفايات الحريق قبل أن تمتد إلى محطة البنزين.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة بنشوب حريق بسيارة ملاكى بميدان الشون دون وقوع إصابات، نتيجة ماس كهربائى والسيطرة على النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.