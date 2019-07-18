إندبندنت: الآلاف يتعهدون بالذهاب إلى مثلث برمودا ردا على دعوة عبر فيس بوك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن آلاف الأشخاص تعهدوا بالدخول إلى مثلث برمودا ردا على دعوة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مستوحاة من مزحة سابقة كانت تهدف إلى اقتحام المنطقة 51، وهى منطقة عسكرية فى ولاية نيفادا الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظم الدعوة تقديم قوارب لنقل الضيوف إلى المنطقة التى تبلغ مساحتها 270 ألف ميل مربع والمعروفة باختفاء السفن والطائرات فيها بشكل غامض.

وكتب صاحب الفكرة أنتونى كارنوفل على صفحة "اقتحموا مثلث برمودا، لا يمكن أن يبتعلنا جميعا" إن على الحضور أن يرتدوا شخصية "سبونج بوب" أو القراصنة.

وأضاف المنظم إنه سيقدم القوارب ومعدات الغوص، ونشر صورة للمنطقة بين برمودا وفلوريدا وبورتوريكو.

وأنشأ المنظم صفحة لجمع الأموال فى محاول للحصول على 75 ألف دولار للحدث الذى يشهد عرض موسيقى حى وترفيه، مصرا على أن الأمر ليس بخدعة.

وأعرب أكثر من 40 ألف شخص عن اهتمامهم فى الحدث المقرر فى الأول من اكتوبر المقبل.

وتقول إندبندنت إن هذه الصفحة واحدة من عشرات الصفحات المماثلة التى تستهدف الأماكن الشهيرة مثل البيت الابيض.

وكان أكثر من مليون شخص سجلوا فى دعوة على فيس بوك، للتجمع أمام "المنطقة 51"، الاسم الذى يطلق على القاعدة العسكرية الواقعة فى الجزء الجنوبى من ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة. وكانت "المنطقة 51" مصدرا لنظريات المؤامرة حول وجود الكائنات الفضائية التى انتشرت في الثقافة الشعبية الأمريكية خلال العقود الماضية، بحسب ما ذكرت قناة الحرة.

وعلق المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست على الدعوة بقوله إنهم "مستعدون لحماية الولايات المتحدة ومقدراتها".