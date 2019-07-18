إصابة 3 أشخاص فى سقوط سقف عقار قديم بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أُصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة إثر إنهيار سقف حجرة بعقار قديم فى شارع وكالة الليمون، دائرة قسم الجمرك.تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم بشارع وكالة الليمون بالجمرك، وانتقلت سيارات الحماية المدنية والقيادات الأمنية وتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة.

وبالمعاينة تبين أن العقار القديم مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة فى شقة بالطابق الثالث علوى، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بكسور بسيطة وتم نقلهم على الفور لمستشفى الأوقاف بالأنفوشى لتلقى العلاج اللازم، تم وضع حواجز حديدية وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.