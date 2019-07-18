إزالة 5 منشآت ذات خطورة داهمة بقرية شرباص فى دمياط

دمياط – فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط برئاسة اللواء مهندس هشام رفعت والعميد خالد جادالله مأمور مركز شرطة فارسكور، ورئيس مباحث فارسكور، وفايزة فودة نائب رئيس المدينة لشئون القرى والمهندس طارق بدوى مدير الإدارة الهندسية والمهندس محمد المر وسامى الدعدع حملة لتنفيذ قرارات الإزالة ذات الخطورة الداهمة فى قرية شرباص.

وتم تنفيذ عدد 3 حالات إزالة، وعدد 2 حالة إخلاء ورفع عدادات المياه والكهرباء وتمت إزالة هذه المبانى ذات الخطورة حفاظا على سلامة المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور منال عوض محافظ دمياط بتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمنشآت الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة.