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أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 18 يوليه 2019 08:07 م
أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تحت عنوان أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، المتفوقون فى «اليوم السابع».. مروان الأول رياضة «دمج» نابغة فى الرياضة.. ووالده: أتمنى منحة غير مشروطة تراعى ظروفه الصحية.. أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل.. عبدالرحمن أدهم: أخدت درس فى مادة واحدة.. عبدالله محمد: أسرتى سبب تفوقى.. وهدفى كلية الطب.. محمود بيومى: هدخل هندسة ميكانيكا.. أحمد صلاح: كنت بتابع المباريات.. روان محمد: كتاب المدرسة مهم.. محمد عزت: نفسى أدخل الفنية العسكرية.. وريهام خالد: بحب التمثيل وهدخل اقتصاد وعلوم سياسية.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..


 

ـ المتفوقون فى «اليوم السابع».. مروان الأول رياضة «دمج» نابغة فى الرياضة.. ووالده: أتمنى منحة غير مشروطة تراعى ظروفه الصحية.. أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل.. عبدالرحمن أدهم: أخدت درس فى مادة واحدة.. عبدالله محمد: أسرتى سبب تفوقى.. وهدفى كلية الطب.. محمود بيومى: هدخل هندسة ميكانيكا.. أحمد صلاح: كنت بتابع المباريات.. روان محمد: كتاب المدرسة مهم.. محمد عزت: نفسى أدخل الفنية العسكرية.. وريهام خالد: بحب التمثيل وهدخل اقتصاد وعلوم سياسية
 

ـ حفل ختام مبهر لـ«كان 2019».. مصر تكسب.. رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على التنظيم الرائع لأمم أفريقيا.. استادات عالمية.. «تذكرتى» تفتح صفحة جديدة بين الكرة والجماهير.. إشادة جماعية بدور المتطوعين والأمن.. و«تايم سبورت» تقضى على الاحتكار


 

ـ رئيس الجزائر يشكر مصر على كرم الضيافة فى أمم أفريقيا 2019.. الرئيس يشيد بمنتخب الجزائر خلال استقباله لـ«بن صالح».. السيسى يستقبل الرئيس المؤقت ويثمن العلاقات الأخوية وجهود تعزيز التعاون.. و «بن صالح» يطلعه على تطورات الأوضاع الداخلية
 

ـ السيسى يجتمع بالمحافظين على مدى 3 أيام لمتابعة «تقنين الأراضى».. مدبولى يؤكد ضرورة حصر جميع أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة للاستفادة منها


 

ـ إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء
 

ـ 55 ألف متفوق يصنعون أزمة فى مكاتب التنسيق.. ارتفاع المجاميع فوق 95% يضغط على المرحلة الأولى.. والكليات الجديدة تعجز عن استيعاب الزيادة


 

ـ الجزائر تبحث عن النهاية السعيدة.. السنغال تحلم باللقب الأول

 

 

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السيسي

الجزائر

اوائل الثانوية العامة

امم افريقيا

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