أبوظبى تتصدر المدن الأكثر أمانا عالميا للعام الثالث على التوالى

وكالات

أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي أن مسيرة الخير والعطاء تتواصل في دولتنا بتحقيق الريادة والتميز والنتائج الإيجابية والإنجازات بمختلف المجالات مقارنة مع مؤشرات الدول المتقدمة عالميا حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

وأوضح المزروعي أن مواصلة أبوظبي تصدرها لقائمة المدن الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع Numbeo، وذلك للعام الثالث على التوالي هو دليل على إرادة عظيمة تحققها دولتنا الفتية كل حين بمختلف المجالات الأمنية التي شهدت تطورا ملحوظا في الاهتمام بالموارد البشرية ودفع مسيرة الإنتاج والريادة إلى مستويات أفضل باستمرار.

وأشار إلى أن ارتفاع مؤشر الأمان في الإمارة بنسبة 1.28% من 88.26 نقطة في نصف 2018 إلى 89.39 نقطة في نصف العام الجاري، متفوقة بذلك على 327 مدينة عالمية هي نتيجة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق بخطوات واثقة نحو الريادة الأمنية والتقدم عالميا، حاثا قطاعات شرطة أبوظبي على الاستمرار في مضاعفة الجهود للحفاظ على هذه المستويات التي تجعل إمارة أبوظبي في قمة مدن العالم أمنا و أمانا.

ولفت إلى أن تصدّر أبوظبي، قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، للعام الثالث على التوالي، وفق مؤشرات النتائج التي أعلنها موقع "نومبيو" العالمي، دليلٌ على رسالة التسامح بين مختلف الجنسيات التي تعيش في بلادنا في أمن وأمان.