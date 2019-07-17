5 نصائح تخفض 20% من استهلاك الغسالة الأوتوماتيك.. تعرفى عليها

كتب على عبد الرحمن

أيام قليلة وتصدر أول فاتورة كهرباء بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى 21 مايو الماضى، ويتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو الجارى.

"اليوم السابع" ينشر عدة نصائح للمستهلكين خلال استخدام أجهزة الغسالات الأوتوماتيكية، يمكن بها خفض نسبة 20% من الطاقة وهى: