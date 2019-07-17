5 نصائح تخفض 20% من استهلاك الغسالة الأوتوماتيك.. تعرفى عليها

أيام قليلة وتصدر أول فاتورة كهرباء بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى 21 مايو الماضى، ويتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو الجارى.
"اليوم السابع" ينشر عدة نصائح للمستهلكين خلال استخدام أجهزة الغسالات الأوتوماتيكية، يمكن بها خفض نسبة 20% من الطاقة وهى:
- لا تقم بالتشغيل إلا عند امتلاء الغسالة فإنها عادة تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
- استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جداً فقط.
- استخدم دائما مياه باردة فى عملية الشطف.
- افصل الكهرباء عن الغسالة فى حالة عدم الاستخدام.
- عند شراء الغسالة إختر الغسالة الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.
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