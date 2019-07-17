3 أنباء سارة و6 قرارات مهمة من الحكومة للشعب.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان 3 أنباء سارة و6 قرارات مهمة من الحكومة للشعب، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تحقيق فائض أولى فى الموازنة وتقليص العجز الكلى لـ8.2%.. 3 أنباء سارة و6 قرارات مهمة من الحكومة للشعب.. «مدبولى»: معدل النمو يسجل 5.7 % مع انخفاض البطالة والتضخم.. وحققنا المستهدف من برامجنا.





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ تحقيق فائض أولى فى الموازنة وتقليص العجز الكلى لـ8.2%.. 3 أنباء سارة و6 قرارات مهمة من الحكومة للشعب.. «مدبولى»: معدل النمو يسجل 5.7% مع انخفاض البطالة والتضخم.. وحققنا المستهدف من برامجنا





ـ «الأعلى للجامعات» و«النقابات المهنية» أبرز الطرق لحماية طلاب الثانوية.. دليل التأكد من سلامة شهادات المعاهد والكليات الخاصة.. «المهندسين » تُعد قائمة بالمؤسسات.. وقائمة بأسماء 153 معهداً مُعتمدا ب «التعليم العالى»



ـ كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الشتامون.. لسان جماعة الإخوان الزفر.. الغزالى شيخ الإخوان يصف معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر بالفساق ومصدر الخبث واللؤم





ـ السيسى: مصر تسابق الزمن من أجل بناء دولة عصرية حديثة.. الرئيس يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان.. ويؤكد الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة ويشدد على ضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية فى التسليح والتدريب.. ويوجه التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار



ـ غدا شهادات المتفوقين.. تفاصيل زيارة أوائل الثانوية العامة لـ«اليوم السابع»





ـ مرحباً بكم فى أم الدنيا.. جماهير الجزائر تزحف إلى القاهرة عبر 28 طائرة لحضور النهائى



ـ «النقد الدولى» يراجع برنامج الإصلاح الاقتصادى الأربعاء.. انتهاء برنامج الـ 12 مليار دولار بوصول آخر شريحة الشهر الجارى.. ولا نية للحصول على قرض جديد





ـ رئيس المخابرات العامة يزور جنوب السودان.. عباس كامل يلتقى سلفا كير ويسلمه رسالة من السيسى.. ومباحثات مع نظيره فى جوبا



ـ انطلاق أولى رحلات الحج اليوم وجسر جوى لنقل 70 ألفاً.. 351 رحلة على مدار 17 يوماً.. وبدء عودة الحجاج منتصف الشهر المقبل





ـ زيادة محفظة التمويل العقارى.. 7 مليارات جنيه لتمويل مساكن محدودى الدخل





