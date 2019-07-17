186مليون جنيه قروض مقدمة من جهاز تنمية المشروعات لتمويل 8003 مشروع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق دائرة المحافظة ليعمل على توفير وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وبالتنسيق مع المحافظة للحد من ظاهرة البطالة وتشجيع الشباب للحصول على القروض وإقامة مشروعات تدر لهم دخلاً وتحقق لهم إستقرار مجتمعياً وإقتصادياً بما ينعكس على رفع معدلات الإقتصاد المصرى .

أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز قام بتقديم قروض بقيمة 72 مليون و 500 ألف جنيه لتمويل 644 مشروع صغير وتوفير 1303 فرصة عمل، كما قام الجهاز بتقديم 114 مليون جنيه قروض لتمويل 7 آلاف و 359 مشروع متناهى الصغر وتوفير 117 ألف و 76 فرصة عمل حقيقية للشباب ليصبح إجمالى ماقدمة الجهاز من قروض 186 مليون جنيه لتمويل 8003 مشروع صغير ومتناهى الصغر ليوفر ما يقرب من 13 ألف و 79 فرصه عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى حياة كريمة وذلك فى الفترة من 1 / 1 /2019 إلى 30 / 6 /2019 م .

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم قروض ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد فى الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الإقتصاد .

ومن جانب أخر ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 70 طن سلع فاسدة وحررت 1351 محضراً، ذلك خلال النصف الأول من شهر يوليو بنطاق المحافظة، فى حملات على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، بالأشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى، والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار .

وأفادت مديرية التموين، إنه خلال النصف الأول من شهر يوليو، قامت الإدارات التموينية المختلف بشن حملات مفاجئة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 1351 محضراً متنوعاً منها تحرير 1003 محضراً للمخابز البلدية والسياحية، مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 348 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، أن الحملات التموينية، أسفرت عن ضبط 5 طن دقيق بلدى مدعم 82% و40 كرتونه زيت و500 كيلو أرز و499 طن ملح و600 كيلو جبنة رومى و240 كيلو لانشون و515 كيلو لحوم و50 كيلو نشا بطاطس و500 كيلو فول صويا و500 كيلو أرز و40 كيلو زيت و50 كرتونة عصير و51 طبق لحوم ودواجن و 1125 كيلو ملح طعام.

وأضافت وكيل المديرية أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 3 طن أسمنت و375 شيكارة فوسفات و30 طن مخلفات مجازر و 26 صنف دواء.

كما استقبلت وحدة حماية الطفل بالشرقية، عبر خط نجدة الطفل "الخط الساخن" ، 170 بلاغ خلال النصف الأول من عام 2019 مابين "عنف أسرى - إغتصاب – تسول - وايواء أطفال بلا ماوى -تنمر " وتم التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته.

ومن جانبها أضافت سرية محمد إبراهيم مديرة مكتب حماية الطفل بالمحافظة، أن المكتب يقوم بعمل حملات موسعة على مستوى المحافظة للتوعية بخطورة الإقدام على ختان الإناث لآثارها الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع والتعريف بالقوانين المنظمة والرادعة للإبتعاد عن هذه الظاهرة السلبية والتى نهى عنها الإسلام .

وأشارت مديرة مكتب حماية الطفل أن المكتب يقوم بتنظيم زيارات ميدانية لجميع الوحدات الفرعية بمراكز المدن للوقوف على أهم التطورات والمشاكل الخاصة بالطفولة وتحسين قدرات الوحدة الفرعية بالمراكز والوحدة العامة ومناقشة وحل البلاغات الصعبة والمستعصية ودعم منظومة الحماية الوطنى الخاص بالطفل المعرض للخطر والحفاظ علية من الشارع وتقديم مواطن صالح يساهم فى تقديم ورقى المجتمع .