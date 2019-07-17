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1500 طالب تقدموا لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الزقازيق

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:47 م
1500 طالب تقدموا لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الزقازيق الدكتور مجدي الحسيني عميد كلية التربية الرياضية بنين
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الدكتور مجدى الحسينى عميد كلية التربية الرياضية بنين بالشرقية، أن الكلية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة الشرقية المسجلين لاختبارات القدرات الراغبين الالتحاق بالكلية تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، والتى تقام يومياً من السابعة صباحاً على ملاعب إستاد جامعة الزقازيق.

 وأضاف لـ"اليوم السابع" أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 1500 طالب حتى اليوم ويستمر استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة حتى 20 يوليو الجارى.

وأوضح الحسينى أنه تم الإعلان عن خطوات التقدم بداية من دخول الطالب على صفحة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق موقع مكتب التنسيق، وتحديد موعد الاختبارات بنفسه خلال الفترة المقررة ثم يقوم بطباعة إيصال التسجيل والتوجه إلى إستاد الجامعة فى التاريخ المحدد فى تمام الساعة السابعة صباحا.

 وأن الاختبارات تجرى على مدى ثلاثة أيام بإشراف أساتذة الكلية، ومتابعته الشخصية، حيث يتضمن اليوم الأول سداد الرسوم واستيفاء ملف التقديم وإجراء الفحص الطبى المبدئى والطول والوزن والمهارة، والثانى القدرات الرياضية، والثالث المعلومات العامة والمقابلة الشخصية ويصحح الاختبار إلكترونياً يتابع بعدها الطالب نتيجته من على موقع التنسيق سواء لائق أو غير لائق. 

ولفت إلى ضرورة استيفاء الطالب للأوراق المطلوبة وهى إيصال التسجيل وعدد 2 صورة، وأصل رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، وأصل الرقم القومى وصورة منها أو شهادة الميلاد وصورة منها بالإضافة إلى عدد 6 صور شخصية 4×6 حديثة وشهادات التفوق الرياضى فى حالة وجودها، وتسديد الطالب للرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات لإجراء الاختبارات وقيمتها 400 جنيه عن طريق فورى فقط.


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