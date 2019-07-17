وفد صينى يبحث زيادة الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات إلى الصين

كتب على عبد الرحمن

استقبلت وزارة التنمية المحلية، وفداً من مقاطعة شاندوانج الصينية برئاسة هوانج تشى نائب المدير العام بوزارة التعليم بالمقاطعة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، فى بداية اللقاء على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصين فى كافة المجالات ، مشيرا إلى تطلع الوزارة إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين فيما يخص البرامج التى تعمل الوزارة على تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال المخلفات الصلبة ودعم الاستثمار وتدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات.

وأشار إلى أن التجربة الصينية من التجارب المهمة التى تسعى مصر للاستفادة منها خاصة فيما يخص الإسراع بالتنمية والمشروعات الصغيرة التى تعد ركيزة الاقتصاد الصينى وكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة وتدريب موظفي الحكومة الصينية.

وخلال اللقاء تم استعراض برامج وزارة التنمية المحلية وأهدافها ومن بينها التخطيط المحلى والذى يعد جزء من التخطيط الاستراتيجي للدولة، والتأكيد على اهتمام القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة فى كل مؤسسات الدولة والسعى المستمر للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة فى مصر وتوفير الامكانيات لهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الوزارة توفر قروضاً للشباب والمرأة لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

وأكد اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية لرفع مهاراتهم وكفاءتهم بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع رضاهم عنها، مشيراً إلى الدور الهام الذى يلعبه مركز التنمية المحلية بسقارة في تدريب العاملين بالمحليات في كافة المجالات التي تهم الإدارة المحلية.

كما أشاد بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالصين في مجالات التدريب وآخرها الدورة التدريبية التى حضرها عدد من العاملين بالوزارة والمحافظات وأوائل دورة قادة المستقبل متمنياً مزيد من التعاون وتوفير عدد من الفرص التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن الوزارة بدأت فى تدريب السيدات الريفيات على بعض الصناعات والحرف الصغيرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهن من خلال مبادرة شغلك جنب قريتك على أن تساهم الوزارة بتسويق منتجاتهم حتى تضمن لها عائد مادى تستفيد منه، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بشكل جاد وسريع مع قضية الزيادة السكانية التى باتت تمثل أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وذلك من خلال لإطلاق برامج للتوعية السكانية في المحافظات بهدف تحقيق تنمية محلية اجتماعية، بالإضافة إلى أهمية تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة ، وأكد الوزير أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في استغلال العنصر البشري في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.

من جانبها أشادت هوانج تشى نائب المدير العام بوزارة التعليم في مقاطعة شاندوانج بالتعاون مع الوزارة في مجالات التدريب مشيرة إلى ضرورة التوسع في تبادل الوفود لنقل الخبرات بين الجانبين وزيادة الدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية إلى الصين سواء على المدى القريب او البعيد موضحة اهتمام الحكومة الصينية بتدريب موظفيها كل 3 سنوات وبشكل مستمر لضمان رفع الوعى وزيادة مهاراتهم.