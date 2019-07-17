وفاة ملاحظ بلجنة إعدادية أثناء توزيعه أوراق الإجابة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وفاة جمال فيصل عوض والمنتدب كملاحط بلجنة بالدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة 73 إصلاح الحامول للتعليم الأساسى، بعد إصابته بنوبة إغماء بسبب غيبوبة سكر أثناء توزيعه أوراق إجابة مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادى، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم نقل الزميل رحمه الله فورا للوحدة الصحية بإصلاح الحامول ومنها لمستشفى الحامول المركزي، لإسعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدة أنها تابعت أعمال نقل جثمان الزميل لمنزله ودفنه بمقابر عائلته.

وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تلقي التظلمات لطلاب الثانوية العامة، كما تابعت أعمال سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية، واطمأنت على سير الامتحانات، مؤكدة أهمية توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية ذات الصلة، وشددت على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة على التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ13، لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، وأن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وأن الامتحانات في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، جاءت في مستوى الطالب المتوسط.