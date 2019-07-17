سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة ملاحظ بلجنة إعدادية أثناء توزيعه أوراق الإجابة فى كفر الشيخ

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:46 م
وفاة ملاحظ بلجنة إعدادية أثناء توزيعه أوراق الإجابة فى كفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وفاة جمال فيصل عوض والمنتدب كملاحط بلجنة بالدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة 73 إصلاح الحامول للتعليم الأساسى، بعد إصابته بنوبة إغماء بسبب غيبوبة سكر أثناء توزيعه أوراق إجابة مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادى، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم نقل الزميل رحمه الله فورا للوحدة الصحية بإصلاح الحامول ومنها لمستشفى الحامول المركزي، لإسعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدة أنها تابعت أعمال نقل جثمان الزميل لمنزله ودفنه بمقابر عائلته.

وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تلقي التظلمات لطلاب الثانوية العامة، كما تابعت أعمال سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية، واطمأنت على سير الامتحانات، مؤكدة أهمية توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية ذات الصلة، وشددت على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة على التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ13، لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، وأن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وأن الامتحانات في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، جاءت في مستوى الطالب المتوسط.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

تظلمات الثانويه العامه

الشهادة الاعدادية

وفاة ملاحظ بكفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة