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خلال استقبال وفد رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة..

وزير الخارجية يؤكد على اهتمام مصر بدعم جهود التنمية الشاملة فى أفريقيا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:32 م
وزير الخارجية يؤكد على اهتمام مصر بدعم جهود التنمية الشاملة فى أفريقيا سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وفداً من رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة خلال زيارتهم الحالية إلى مصر في إطار البرنامج السنوي الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية للأشقاء الأفارقة، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية على مستوى القارة الأفريقية في مختلف المجالات بما فيها قضايا السلم والأمن والتنمية.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب برؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأشقاء الأفارقة. وأشار الوزير شكري إلى أن زيارتهم إلى مصر تأتي في إطار البرنامج السنوي الذي تعده الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتواصل مع رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة، وذلك من أجل التعريف بالدور المصري في القارة، وفرص التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

 

وأوضح حفاظ أن وزير الخارجية استعرض نتائج قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي انعقدت في نيامي، مشيراً إلى بدء المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما تطرق إلى موضوعات السلم والأمن ومن أبرزها تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف. 

 

كما أكد وزير الخارجية على أهمية العمل الأفريقي المشترك وإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية وصياغة مواقف أفريقية مشتركة لمواجهة تحديات القارة، وتحقيق أهدافها بما فيها أجندة التنمية الأفريقية 2063، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة أفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تمكين المرأة وتفعيل ودورها في المجتمعات الأفريقية.

 

ومن ناحية أخرى، أثنى الحضور على كرم الضيافة والإعداد الجيد للدورة، وأشادوا بالدور المصري في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، مشيرين إلى جهود مصر في الارتقاء بالعمل الأفريقي المشترك عبر رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

 


وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار مصر

افريقيا

الإعلاميين الافارقه

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