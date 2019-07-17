موجز6.. رئيس الوزراء: رئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات شعب مصر

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئيس الوزراء يؤكد: رئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب المصرى.



فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أبرز موقع "قطريليكس" المتخصص فى نشر فضائح النظام القطرى تقريرا نشرته صحيفة ذا ناشيونال كشف أن حكومة قطر فشلت فى اقناع باكستان بصفقة الغاز المسال خلال زيارة تميم الأخيرة إلى اسلام اباد.

قرر المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يعهد إليها كافة قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

نشر موقع التنسيق الإلكترونى تنويهًا على صفحته الرئيسية، لسهولة وصول طالب الثانوية العامة للرقم السرى الذى يطلبه مكتب التنسيق، خلال تسجيل الطالب لرغباته، إذ يجب على الطلاب الحفاظ بشكل كامل على هذا الرقم السرى.

حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من نموذج رغبات تعويضات أهالى النوبة من بناء وتعلية السد العالى وخزان أسوان، والذى يبدى فيها أبناء النوبة رغباتهم للحصول على التعويضات المقررة من قبل الحكومة.

نشر الفنان محمود العسيلى اعتذارا عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك علق فيه على واقعة الأمس خلال حفلته، حينما رفض التقاط صورة مع أحد معجبيه، وقال له: "انت عندك واسطة علشان تتصور معايا"، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، وهجوم على العسيلى واصفين إياه بالغرور.

قال وزير المالية، إن الإقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية ولكن مصر نجحت من خلال برنامجها للإصلاح الإقتصادى فى حل كافة المشاكل الإقتصادية، مضيفا "أن مصر ستكون دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن".

انخفضت أسعار المنازل فى لندن بأسرع وتيرة فى عشر سنوات تقريبا فى مايو وفقا لبيانات أظهرت أيضا أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزى البالغ اثنين بالمئة للشهر الثانى على التوالى فى يونيو.

إقامة بطولات رياضية دولية وإعداد جيل مصري منافس في لعبة التنس إلى جانب تحفيز السياحة في منطقة الأهرامات وتوفير الآلاف من فرص العمل

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكى.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، "إنه شخصيا وكل أعضاء حكومته مواطنين عاديين قبل توليهم مناصبهم وكانوا يتمنوا تحسن الأوضاع ويقولون يا ريت الأوضاع فى مصر تتحسن.. لذلك فوجودهم وسط المواطنين فى الشارع يهدف للتعرف على مشاكل واحتياجات المواطنين دون أى إنعزال".

ينشر "اليوم السابع" الصور الأولى للمكان الذى شهد حادث مقتل نائب القنصل العام التركى فى أربيل و 2 من مرافقيه.

أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، تقرير عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس والذى تم فضه واختتام جلساته يوم الاثنين الماضى 15 يوليو الجارى.

نفت هدى نجيب محفوظ، ابنة الروائى العالمى صاحب نوبل نجيب محفوظ، كل ما تم نشره حول استيائها عقب افتتاح متحف والدها فى تكية أبو الدهب.

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس دونالد ترامب والأمير هارى وزوجته ميجان ماركل ضمن قائمة الـ25 شخص الأكثر تأثيرا على الإنترنت.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الكاتبة المصرية أهداف سويف استقالت من مصبها كأمين للمتحف البريطاني بسبب موقفه من العديد من القضايا، منها الحصول على تمويل من شركة بريتيش بتروليوم BP وإعادة القطع الأثرية المنهوبة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.

أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، فى نبأ عاجل، بمقتل نائب القنصل العام التركي و2 من مرافقيه في إطلاق نار بأربيل.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحقيق كافة المستهدفات المالية فى موازنة 2018/2019، وهو لأول مرة منذ عقود طويلة تستطيع الحكومة تحقيق كل شئ بنسبة 100%، موضحًا أن الحكومة حققت لأول مرة 2% فائض أولى.

تلجأ الشركات الاستثمارية دائما للبنوك، للحصول على قروض واستثمارت، لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، إلا أن معظم تلك العلاقات ما تؤل إلى النزاع القضائى بين الطرفين، نتيجة إخلال أحد الطرفين ببنود العقد المبرم بينهما.