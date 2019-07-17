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مواطن يتهم موظفين بالشرقية بالحصول علي 130 ألف جنيه كرشوة لتعيينه هو وزوجته

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:02 م
مواطن يتهم موظفين بالشرقية بالحصول علي 130 ألف جنيه كرشوة لتعيينه هو وزوجته حبس-ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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حرر مواطن بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، محضر بمباحث الأموال العامة، يتهم فيه موظفين بمستشفي الزقازيق العام بالنصب عليه والحصول علي مبلغ مالي منه مقابل تعيينه وزوجته.
 
وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "وليد ع ع " 29 سنة حاصل علي دبلوم تجارة مقيم مركز ديرب نجم، يتهم فيه " ع م ع" و" م م ح" مقيمان الزقازيق ويعملان بمستشفي الزقازيق العام، بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ مالي 130 ألف جنيه  من أصل 200 ألف مقابل تعيينه وزوجته، بالمستشفي وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال مباحث الأموال العامة، وتم إحالته للنيابة العامة.
 

الشرقية

المدينة الجامعية

طالبات

الزقازيق

شارع فاروق

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